Новый аппарат МРТ появится в Солнечногорской областной больнице

Ремонт кабинета под установку МРТ аппарата начат в начале сентября этого года. В данный момент проведены демонтажные работы. Начаты работы по возведению перегородочных стен, заливки пола. К концу года жители получат новый аппарат МРТ, сообщает зампредседателя совета депутатов Солнечногорска Ольга Гончар.

До 31 декабря аппарат подготовят к приему пациентов, чтобы в следующем году услуга предоставлялась исправно.

В зоне проведения МРТ появилась комната для пробуждения пациентов, для тех, кто делает процедуру под наркозом.

В Солнечногорске 2 года не было аппарата МРТ, что создавало большие неудобства для жителей.

С начала 2025 года диагностика на новом оборудовании станет доступной и бесплатной по показаниям для жителей благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Помимо этого, будут отремонтированы кабинеты для проведения рентгеновской диагностики в областной больнице, а также в Менделеево и в Андреевке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.