Новый аппарат компьютерной томографии установили в больнице Долгопрудного

В больницу Долгопрудного поступило оборудование высокого класса. Это новый компьютерный томограф на 128 срезов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После монтажа в специально подготовленном помещении приемного отделения КТ-аппарат будет работать на исследования поступающих в стационар пациентов, до их госпитализации в отделения.

Ремонтные работы в КТ-кабинете практически завершены. Впереди — монтаж и отладка оборудования.

Компьютерный томограф с принадлежностями поступил в Долгопрудненскую больницу по программе модернизации стационаров Министерства здравоохранения Московской области.

Общая стоимость нового оборудования — свыше 90 млн рублей.

По программе модернизации стационаров министерства здравоохранения Московской области в Долгопрудненскую больницу ранее уже было доставлено оборудование высочайшего класса: два «спасателя клеток», медоборудование для мониторинга состояния пациентов и т. д.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.