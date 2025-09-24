Новый ангиограф установили в больнице Домодедова

Региональный сосудистый центр городского округа Домодедово получил новое оборудование — ангиограф, который станет сердцем учреждения и поможет врачам выполнять малоинвазивные операции на сосудах и артериях. Это значимое событие связано с повышением качества медицинского обслуживания пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Закупка ангиографа стала возможной благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Новый аппарат пришел на замену старому, полностью выработавшему свой ресурс, что позволило существенно повысить безопасность и точность операций. Теперь жители округа смогут получать высокотехнологичную помощь рядом с домом.

«Кроме того, недавно был обновлен аппарат МРТ, что является частью комплексных изменений в больнице. Уверены, что это только начало больших перемен в медицинском учреждении», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Забота о здоровье людей остается приоритетом для региональных властей, и каждая новая единица медицинской техники — это шанс на сохранение жизни и годы здоровья для пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.