Новый акушер-гинеколог начала работать в роддоме МОЦОМД в Люберцах

В 1993 году она окончила с отличием Оренбургской государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1994 году прошла интернатуру по акушерству и гинекологии. В последующие 10 лет работала ординатором в гинекологическом отделении ГБ № 6 города Орска Оренбургской области. В 2005 году назначена заведующей гинекологическим отделением ГАУЗ ГБ N3 города Орска. В 2009 году ей присвоена высшая квалификационная категория по специальности. В 2013 году она назначена заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГАУЗ ГБ № 3, на базе которой был открыт межмуниципальный перинатальный центр. В связи с назначением прошла курс профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2019 году прошла переподготовку, получив диплом по специальности «Ультразвуковая диагностика».

Владеет всеми видами оказания экстренной и плановой помощи в акушерстве и гинекологии, оперативными техниками и консервативными методами лечения по специальности.

«Хотела ли я быть врачом до университета? Однозначно, да. Медициной я стала увлекаться еще в школе. Моя мама работала акушером-гинекологом и онкогинекологом. Поэтому интерес к этой профессии возник естественным образом. За время своей работы я научилась вникать в каждую проблему, связанную с женским здоровьем. Не стоит бояться обратиться к врачу, довериться ему, когда есть проблема. Нужно понимать, что своевременность — залог успешного лечения и решения многих проблем», — отметила Блейм.

Главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник подчеркнула, что в учреждении уделяется особое внимание отбору персонала, стремясь к высокой квалификации медицинских специалистов. Она подчеркнула важность обеспечения доступности и качества медицинской помощи для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.