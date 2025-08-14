Новый акушер-гинеколог начал работу в женской консультации Ленинского округа

В филиале женской консультации, расположенном в жилом комплексе «Пригород Лесное» подмосковного Ленинского городского округа, начал прием новый участковый акушер-гинеколог Екатерина Петрова, что позволит расширить возможности оказания медицинской помощи для женщин, проживающих в этом районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мне нравится помогать женщинам и делать их счастливыми. Особенно радуюсь, когда пациентки приходят планировать беременность и удается помочь в реализации их репродуктивных планов. В дальнейшем хочу выучиться на специалиста ультразвуковой диагностики и расширить спектр оказываемых медицинских услуг», — отметила акушер-гинеколог Екатерина Петрова.

Подчеркивается, что благодаря приходу нового специалиста жительницы ЖК «Пригород Лесное» смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома, что особенно важно для будущих мам. Екатерина Петрова имеет высшее медицинское образование, окончила факультет «Лечебное дело» Чувашского государственного медицинского университета и прошла ординатуру в Московском областном научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

Филиал женской консультации в ЖК «Пригород Лесное» функционирует уже более двух лет, предоставляя широкий спектр медицинских услуг беременным женщинам и пациенткам с гинекологическими заболеваниями. В настоящее время на учете в консультации состоят 150 будущих мам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки медицинских специалистов в регионе.

«У нас большая, заметная программа по поддержке в части аренды жилья, и она дает свои эффекты. Также условия, которые предоставляют муниципалитеты, в частности, и поиски врачей, и предоставление жилья, дополнительное внимание к семьям – все они дают результат», – отметил Воробьев.