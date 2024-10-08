Новые зоны отдыха создадут в онкологическом центре ГКБ имени Юдина в Москве

Облагораживается территория рядом с онкологическим центром № 1 московской больницы имени С. С. Юдина в Южном административном округе. Перед работниками стоит цель сформировать для больных людей комфортную зону для ускорения выхода на поправку, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что территория станет более функциональной. На ней будет удобно находиться как сотрудникам больницы, так и пациентам.

Для посетителей и персонала создают дорожки. Производится установка инженерных сетей. Также организована реставрация и ремонт забора из кирпича. На территории зон для отдыха создают площадки, подчеркнул заммэра.

В ближайшем будущем планируют обновить зону рядом с бюстом Л. И. Свержевского. Там уложат новую плитку, разместят скамейки, сделают цветники и посадят кустарники.

Также появятся две зоны отдыха рядом с шестым зданием и терапевтическим отделением. Там установят дорожки, по которым можно гулять. Сделают монтаж лавочек с навесами. Территорию озеленят.

Появятся три зоны, где смогут отдыхать врачи. Площадка для парковки автомобилей будет переделана. Также установят указатели для посетителей больницы — как тех, кто приходит пешком, так и приезжающих на машинах.