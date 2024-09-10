Новые воздушные стерилизаторы поступили в Лобненскую больницу

Лобненская больница теперь располагает двумя современными воздушными стерилизаторами. Оборудование было приобретено в рамках программы модернизации и служит для повышения эффективности работы медиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Каждый год в Лобненской больнице выполняется свыше 3 тыс. операций, что требует значительного количества стерильных инструментов. Процесс стерилизации позволяет обеспечить необходимое количество наборов. Воздушные стерилизаторы разработаны для стерилизации, дезинфекции и сушки медицинских изделий с помощью горячего воздуха при температуре до 200 градусов», — сообщила главная медицинская сестра Светлана Сапогова.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения нацелена на улучшение доступности медицинских услуг для населения.

В рамках программы приобретается новое медицинское оборудование экспертного класса, а также обновляются устаревшие устройства, срок эксплуатации которых превышает десять лет. Проект продлится четыре года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.