Новые вентиляторы доставили в госпиталь Солнечногорска для комфорта бойцов СВО

Более 20 вентиляторов доставлено в военный клинический госпиталь микрорайона Тимоново в Солнечногорске. Новое оборудование повысит комфорт бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию. Бытовую технику приобрели по просьбам самих защитников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Закупили устройства местное отделение ассоциации ветеранов СВО Московской области и заслуженный артист России Сергей Куприк вместе с супругой Екатериной. Семейная чета широко известна в округе своей благотворительной деятельностью, регулярной помощью военнослужащим и мирным жителям.

«На просьбу ребят отреагировали моментально. Пусть наши герои знают: мы всегда рядом, готовы поддержать и обеспечить всем необходимым», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для моральной поддержки бойцам подарили мягких чебурашек, а еще передали необходимые предметы обихода, средства гигиены, сладости и одежду.

Оказать или получить всестороннюю помощь можно в едином центре поддержки участников СВО в Солнечногорске. Он расположен по адресу: ул. Красная, дом № 22А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»). На его базе работают благотворительные фонды, специалисты оказывают правовую, психологическую помощь, помогают в реабилитации и трудоустройстве. Вся поддержка предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.