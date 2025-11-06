Новые технологии улучшили работу кардиологической помощи в Салехарде

Внедрение новейших программаторов кардинально улучшило качество кардиологической помощи в Салехарде. На данный момент окружная больница Салехарда оснащена современными программаторами, предназначенными для конфигурирования кардиостимуляторов, сообщает «Север-Пресс» .

Новое оборудование позволит врачам оптимизировать функционирование устройств, оценивать период их эксплуатации и задавать характеристики электрических сигналов, о чем сообщили в пресс-службе главы ЯНАО.

«Появление программаторов — важный шаг в развитии кардиологической помощи у нас в округе. Теперь мы можем не только наблюдать пациентов после имплантации устройств, но и полноценно контролировать их работу», — сообщил заведующий региональным сосудистым центром больницы Дмитрий Чертищев.

Ранее жителям Салехарда требовалось посещать Ноябрьск или другие медицинские учреждения за пределами региона для выполнения подобных манипуляций. Теперь все необходимые диагностические и настроечные мероприятия проводятся непосредственно в региональном сосудистом центре окружной больницы.

В Салехарде насчитывается 100 пациентов, использующих кардиостимуляторы. Программирование 70% из них теперь доступно в ОКБ. Первичный осмотр назначается через три месяца после установки, а затем проводится ежегодно.

Первым пациентом, которому осуществили настройку кардиостимулятора в Салехарде, стал 65-летний мужчина. Устройство было имплантировано ему в прошлом году в Томске. Перед настройкой специалисты провели ультразвуковое исследование сердца, и сама процедура заняла всего несколько минут.

В перспективе медицинское учреждение планирует осуществить первую имплантацию кардиостимулятора. Это позволит предоставить пациентам полный спектр кардиологической помощи — от установки до настройки устройств.

