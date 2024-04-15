Новые рентген-аппараты заработали в Подольске и Ступине

В хирургическом корпусе Подольской больницы на ул. Кирова и Ступинской взрослой поликлинике на ул. Чайковского заработали новые рентген-аппараты. Оборудование установлено взамен старой аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям, передает пресс-служба Минздрава региона.

«Одна из наших главных приоритетных задач — обновление медицинского оборудования в медучреждениях Подмосковья. Мы проводим масштабную программу по замене устаревшего тяжелого оборудования — аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов — на цифровое. На установку двух новых рентген-аппаратов в Подольске и Ступино и ремонт кабинетов было направлено почти 40 млн рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Подольске на новом оборудовании будут проводить диагностику взрослым — до 30 исследований в смену, а в Ступино — до 50 исследований в смену как взрослым, так и детям.

«Современное рентгеновское оборудование имеет высокое разрешение снимков и обладает низкой лучевой нагрузкой. Замена аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволит специалистам получать качественные изображения в короткие сроки. Кроме того, хранение снимков организовано в цифровом формате, а их просмотр доступен сразу после исследования всем специалистам, что позволяет быстро и точно установить правильный диагноз и подобрать дальнейшую тактику лечения», — рассказала заведующая центром лучевой диагностики Ступинской больницы Афина Барбашова.

Отметим, что цифровые рентген-аппараты отечественного производства и не уступают по качеству зарубежным. Медтехника была приобретена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.