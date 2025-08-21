Новые полномочия для среднего медперсонала: что изменится с осени 2025 года

сегодня в 16:09

С осени фельдшеры смогут заменять врачей в России

В случае дефицита врачебных кадров или их временного отсутствия с 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушеры получат право выполнять функции лечащих врачей. Они смогут заменять терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперты рассказали, насколько обоснованы такие изменения в медицине и как будет обеспечиваться качество врачебной помощи в России.

Невролог Александр Комаров, возглавляющий реабилитационный центр «Доверие», отметил, что образование, получаемое в медицинских училищах, дает фельдшерам достаточную подготовку для оказания медицинской помощи на уровне, сопоставимом с врачебным.

По мнению эксперта, фельдшеры обладают достаточной квалификацией для оказания первичной медицинской помощи. Несмотря на отсутствие специализации врачей узкого профиля, они могут выписывать медикаменты, проводить начальную диагностику и выдавать направления к специалистам.

Комаров отметил, что многолетняя успешная практика фельдшерско-акушерских пунктов доказывает надежность их медицинской подготовки. Специалист также добавил, что акушеры имеют достаточно знаний для проведения гинекологического осмотра, поэтому пациенткам не стоит беспокоиться, если вместо гинеколога их примет акушер.