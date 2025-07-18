Новые методы реабилитации применят для участников СВО в Солнечногорске

Участники спецоперации встретились с военным психологом Дмитрием Павленко в Центре поддержки Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске. К разговору присоединились также члены Ассоциации ветеранов СВО и начальник окружного управления социального развития Аветис Башикян. Бойцы поделились своими историями и предложили, как сделать реабилитацию и социальную поддержку еще удобнее и полезнее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, основные пожелания защитников касались транспортной доступности: повышение адаптивности общественного транспорта для людей с ограниченными особенностями здоровья и организация автобуса для перевозки участников СВО, получивших инвалидность.

«Ранее от Солнечногорской ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники отечества» поступила инициатива об организации санаторно-курортного лечения и развитии адаптивных видов спорта в округе для наших защитников. Проект поддержали я и мои коллеги из администрации, а также Дмитрий Павленко и Аветис Башикян», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Дмитрий Павленко занимается вопросами реабилитации 20 лет. На это его сподвигла военная травма. Он руководит АНО «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» и помогает восстанавливаться людям по всей стране. Многих он вдохновил личным примером: несмотря на инвалидность I группы, Дмитрий является мировым рекордсменом по дайвингу, счастливым семьянином и отцом двоих детей.

«Я погрузился в вопросы реабилитации с 2005 года, и проблематику знаю изнутри. Я понимаю, что испытывают другие люди и как им помочь. Я надеюсь, что ребята рассмотрят наши методы реабилитации. Я рассказал им о направлениях, инструментах, которые мы применяем. Это и дайвинг, и яхтинг, и картинг. Но самое большое внимание мы уделяем психологии. Как говорится, все начинается с головы», — поделился психолог-реабилитолог Дмитрий Павленко.

На встрече договорились новаторские методы восстановления в скорейшем времени попробовать уже на практике. Первое практическое мероприятие уже прошло в яхт-клубе на озере Сенеж.

Получить психологическую поддержку, помощь в реабилитации, адаптации, трудоустройстве, записаться на индивидуальные консультации и групповые встречи можно в едином центре поддержки участников СВО в Солнечногорске. Он расположен по адресу: ул. Красная, д. 22А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.

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