Новые КТ-аппарат и рентген заработали в Воскресенской больнице

Новый компьютерный томограф установлен в стационаре на улице Гражданской. Он стал вторым в структуре больницы и позволит увеличить количество проводимых обследований. Теперь КТ-исследования будут более доступны для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поликлинике на улице Московской открыли новый рентген-аппарат. Он заменил старый, уже выработавший свой ресурс. Новый рентген цифровой. Это значит, что обследования будут точнее и быстрее.

Также совсем недавно в Воскресенской больнице заработал первый в округе МРТ, который позволяет значительно улучшить качество диагностики и ликвидировать ранее создавшуюся очередь.

Все аппараты используются для проведения диагностики пациентам как из стационара, так и из амбулаторной сети. Исследования выполняются бесплатно, по полису ОМС. Получить направление на обследование можно у лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.