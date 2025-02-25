Новые кресла для гемодиализа закупили для больницы Мытищ

В Мытищинской городской клинической больнице оказывается специализированная медицинская помощь методом гемодиализа пациентам не только округа, но и из других городов. Современное оборудование позволяет круглосуточно проводить программный гемодиализ и другие процедуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отделение экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа Мытищинской больницы оснастили новыми креслами, которые обеспечивают комфорт для пациентов. Электронное управление позволяет быстро, нажатием одной кнопки, приводить кресло в положение для сердечно-легочной реанимации.

Оборудование закуплено благодаря реализации в округе нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Этот проект направлен на улучшение качества жизни людей старшего возраста, повышение доступности медицинской помощи и создание условий для активного долголетия.

Инвестиции в обновление оборудования в отделении гемодиализа МГКБ являются ярким примером того, как национальные проекты способствуют развитию системы здравоохранения и улучшению здоровья граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.