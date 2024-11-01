Новые инфоматы появились в больнице Дубны

В рамках программы «Цифровое Подмосковье» во взрослых и детских поликлиниках Дубны, а также в женской консультации было установлено 7 новых инфоматов взамен устаревших, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Современные информационные терминалы имеют удобный интерфейс пользования, сенсорный экран, позволяют быстро и легко получить важную информацию о работе поликлиник, записаться на прием к врачам, профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, вакцинацию. Также в терминалах можно посмотреть актуальное расписание специалистов, распечатать талон и узнать о других доступных услугах.

«Электронные терминалы удобны при пользовании, объединяют необходимые данные в одном месте, что делает процесс поиска и получения информации проще и быстрее. Внедрение технологических решений значительно повышает уровень сервиса при обращении жителей в амбулаторное звено», — сказал главный врач Игорь Давронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.