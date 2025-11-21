Новые форматы медпомощи внедрили в Тимоновской амбулатории Дмитровского округа

В рамках исполнения поручения вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой по оценке работы местных учреждений здравоохранения замминистра здравоохранения Московской области Ирина Кононова 19 ноября посетила Тимоновскую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Целью визита было обсуждение с местными жителями дальнейшей работы этого подразделения Дмитровской больницы.

Жители близлежащих населенных пунктов были обеспокоены информацией о закрытии отделения сестринского ухода — они опасались, что вслед за ним прекратит работу и амбулатория.

«Это не так! Амбулатория продолжает свою работу в полном объеме. Вместо коек сестринского ухода будет создан дневной стационар — так за получением назначенного лечения не придется ездить в Дмитров», — развеяла опасения Ирина Кононова.

В ходе встречи собравшиеся обратились с просьбой открыть в амбулатории терапевтическое отделение. Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян пояснил, что обоснований для этого нет, так как в больнице коечный фонд достаточен для обслуживания населения со всего округа.

Александр Арменович сказал, что для удобства маленьких пациентов в амбулатории будет проводиться вакцинация — ее возьмет на себя фельдшер.

В ходе беседы с заместителем министра здравоохранения и руководством больницы была затронута и тема диспансеризации. Жители в целом удовлетворены ее проведением — мобильный передвижной пункт приезжает регулярно. Однако они попросили организовать периодические выезды врачебных бригад, в составе которых будут гинеколог и кардиолог.

По итогам встречи Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Московской области поручила рассмотреть возможность возобновления работы физиотерапевтического кабинета и организации неотложной помощи на обслуживаемой амбулаторией территории до 20:00.

«Хочу подчеркнуть: вопросы доступности медицинской помощи для наших граждан — в числе безусловных приоритетов администрации округа», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.