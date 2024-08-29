Новые автомобили поступили в службу неотложной помощи больницы Балашихи

Автопарк медучреждения в округе Балашиха пополнился 8 машинами марки «Лада Гранта». Они уже вышли на линию и используются для оказания неотложной медицинской помощи пациентам поликлиник на дому. Поступившие транспортные средства оформлены в едином узнаваемом стиле, с наклейками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Санитарные автомобили предназначены для доставки врачей кабинета неотложной медицинской помощи к пациентам при острых заболеваниях, обострении хронических, не опасных для жизни болезней. Современный комфортабельный автомобиль станет медикам незаменимым помощником в работе, связанной с обслуживанием пациентов на дому», — сказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Новые белые «Лада Гранта» пришли на смену автомобилям марки «Нива». Машины оснащены кондиционером, обогревом зеркал и заднего стекла. У каждого авто есть комплект зимней резины.

Автомобили закуплены по нацпроекту «Здравоохранение».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.