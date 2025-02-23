Новые аппараты компьютерной томографии заработали в подмосковных больницах

В приемных отделениях Долгопрудненской и Красногорской больниц начали работать новые компьютерные томографы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«С начала года в медучреждениях региона заработали 14 единиц медтехники — маммографы, рентгены и сегодня два новых аппарата КТ. Новый аппарат КТ в Долгопрудненской больнице стал для нее третьим, что позволит значительно ускорить получение медицинской помощи для пациентов. Также сегодня запустили аппарат КТ в Красногорской больнице. Всего на закупку нового оборудования было направлено почти 190 млн рублей», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новых компьютерных томографах в приемных отделениях Долгопрудненской и Красногорской больниц проводятся исследования экстренным пациентам с различными патологиями.

Медтехника работает в круглосуточном режиме. Она рассчитана на широкий спектр клинических задач: от рентгенодиагностики до исследования сложных травм и позволяет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.