Новую рентген-операционную для сложных случаев открыли в Люберецкой больнице

В арсенале хирургов самое современное оборудование, оснащенное высокоточными оптическими системами.

«Если человек обращается с каким-нибудь полипом, или у ближайших родственников были злокачественные новообразования, значит это генетика, надо задуматься и обращаться — провести себе исследование. Если мы будем ждать боли и крови — это будет сложно лечить, лучше предупреждать», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Люберецкой областной больницы Юсуп Баудинов.

Под рентген-контролем врачи заходят в любые отделы желудочно-кишечного тракта, бронхов и легких, поджелудочной железы. Удаляют камни, полипы, доброкачественные образования. Если этого не сделать, многие из них могут со временем переродиться в раковые опухоли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.