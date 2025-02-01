Новую поликлинику открыли в Ленинском округе

В Подмосковье открыли новую поликлинику для детей и взрослых

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа заработала новая детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Теперь в комфортных условиях медицинская помощь станет доступнее почти для 50 тыс. жителей — это как взрослые, так и и дети. Сформировали команду медицинских специалистов, которые будут вести прием, оснастили поликлинику новейшим медицинским оборудованием. Разделили на отдельные блоки взрослое и детское отделения, чтобы потоки пациентов не пересекались», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике ведут прием педиатры, терапевты, а также узкопрофильные врачи: невролог, хирург, уролог, офтальмолог, оториноларинголог и другие. Для пациентов с признаками ОРВИ работают отдельные фильтр-боксы.

В блоке лучевой диагностики поликлиники установлено современное медицинское оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, стоматологический рентген. Также в поликлинике работают блоки функциональной диагностики, физиотерапии и дневной стационар. В детской части здания имеется массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры с душевыми и раздевалками, организована игровая зона для детей и колясочная для мам с грудными детьми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.