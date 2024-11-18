Новообразования кожи можно исследовать методом панч-биопсии в Раменском

В центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы проводится бесплатное исследование, которое называется панч-биопсия. Данный метод применяется для диагностики новообразований кожи, которые могут быть обнаружены при различных заболеваниях: онкологических, бактериальных, вирусных, грибковых, аутоиммунных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В случае, если врач подозревает у пациента наличие онкологического заболевания, он может назначить данную процедуру. Она позволяет не только выявить диагноз, но и определить оптимальный план лечения, а также контролировать эффективность проводимой терапии.

«Исследование панч-биопсия — это уникальный метод взятия биоматериала из разных слоев кожи при помощи специализированных трубчатых скальпелей, называемых панчами. В дальнейшем взятые частицы новообразований отправляются в лабораторию для проведения гистологических исследований. Благодаря панч-биопсии удается диагностировать заболевания кожных покровов и проконтролировать эффективность проведенного лечения. Преимущество данного исследования заключается в том, что оно малотравматично и высокоэффективно», — рассказала заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы Наталья Дерябина.

Проведение процедуры осуществляется амбулаторно, в этом случае госпитализация не требуется. Никакой специальной подготовки не требуется. В среднем, процесс занимает 20-30 минут. После того, как пациент прошел процедуру, он получает рекомендации по использованию повязки, уходу за раной и может быть отпущен домой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.