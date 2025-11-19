Нового врача-терапевта назначили в Андреевской поликлинике Солнечногорска

В Андреевской поликлинике городского округа Солнечногорск приступила к работе новый врач-терапевт — Галиба Гурбанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Галиба является выпускницей Тверского государственного медицинского университета и имеет стаж работы более трех лет. Ранее специалист работала на станции скорой медицинской помощи в Твери.

С новым врачом встретилась главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

«Посмотрела, как обустраивается врач, поинтересовалась первыми впечатлениями. С удовольствием поделилась информацией о всех мерах поддержки, которые предоставляет медикам Московская область — от жилищных программ до повышения квалификации. Рада, что к нам приходят такие увлеченные специалисты! Искренне желаю стать частью нашей большой медицинской семьи», — отметила главврач Солнечногорской больницы, депутат Совета депутатов, член местной фракции «Единая Россия» Лариса Борисова.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в Солнечногорске реализуется комплекс мер поддержки: до 1 млн рублей единоразово — по программе «Земский доктор», до 500 тыс. рублей единоразово — по программе «Земский фельдшер», участие в программах «Социальная ипотека» и «Приведи друга», предоставление земельных участков под строительство дома, компенсации на аренду жилья и проезд до места работ.

«Благодаря системной работе по привлечению специалистов и мерам социальной поддержки нам удается повышать доступность и качество медицинской помощи для жителей округа», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Галиба ведет прием в кабинете № 216 в будние дни с 8:00 до 15:00. Запись на консультацию доступна по телефону 122, через портал госуслуг или чат-бота «Денис» в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к участникам съезда терапевтов региона отметил, что именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. В Подмосковье каждый третий врач использует цифровые технологии и планирует увеличить возможности их применения.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей, стараемся, чтобы качественную медицинскую помощь можно было получить в любом муниципалитете. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — добавил губернатор в обращении.