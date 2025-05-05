Новое стерилизационное отделение открылось в Шаховской больнице

В Шаховской больнице произошло значимое событие, знаменующее новый этап в развитии инфраструктуры и повышении качества медицинских услуг — открылось централизованное стерилизационное отделение. Этот современный комплекс призван обеспечить максимальную инфекционную безопасность как для пациентов, так и для медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Централизованное стерилизационное отделение является ключевым звеном в цепочке обеспечения инфекционной безопасности медицинского учреждения. Здесь будет осуществляться централизованная обработка, дезинфекция и стерилизация всего инструментария и материалов, используемых в различных отделениях больницы. Такая централизация позволяет минимизировать риски распространения инфекций и гарантировать высокий уровень медицинской помощи.

«Открытие централизованного стерилизационного отделения — это важный шаг вперед для нашей больницы. Новая структура обеспечит надежную и качественную обработку всех необходимых инструментов и материалов, что напрямую влияет на безопасность и благополучие наших пациентов и сотрудников», — подчеркнул главный врач Шаховской больницы Алексей Дегтярев.

Отделение оснащено передовым оборудованием, отвечающим самым высоким международным стандартам. В работе используются новейшие технологии очистки и стерилизации, включая аппараты плазменной стерилизации, гарантирующие полное уничтожение патогенных микроорганизмов и максимальную защиту от инфекций.

Оснащение медицинских учреждений Московской области современным оборудованием, включая Шаховскую больницу, происходит по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Этот проект направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи для всех жителей Подмосковья.

Открытие централизованного стерилизационного отделения в Шаховской больнице — это еще один шаг к достижению этой важной цели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.