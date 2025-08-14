Новое современное медицинское оборудование появилось в Балашихинской больнице

Современное медицинское оборудование, которое позволит повысить точность диагностики и эффективность лечения пациентов, появилось в Балашихинской больнице. Среди поступившей техники — компьютерный томограф и электрокардиостимулятор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также Московский областной онкологический диспансер, расположенный в городском округе Балашиха, получил новый маммограф с функцией биопсии. Это оборудование значительно повышает возможности раннего выявления рака молочной железы, что особенно важно для успешного своевременного лечения.

Обновление техники проводится в рамках масштабной программы модернизации здравоохранения Подмосковья, которая направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона.

Записаться на осмотр можно по телефону справочного центра 122, на порталах zdrav.mosreg.ru и «Добродел», с помощью чат-бота «Дениса», при при личном обращении в регистратуру.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.