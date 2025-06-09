Новое помещение ФАПа открыли в селе Новоникольское Талдомского округа

В день празднования села Новоникольское Талдомского округа произошло значимое событие — открытие нового помещения ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта). Эта долгожданная инициатива направлена на улучшение качества медицинского обслуживания местных жителей и создание комфортных условий для работы медиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый ФАП оборудован всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, что существенно облегчит доступ к медицинским услугам. Теперь жители смогут получать консультации и необходимые процедуры, не выезжая за пределы села. Это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми.

Открытие ФАПа стало настоящим праздником для всей деревни. Теперь жители могут воспользоваться медицинскими услугами непосредственно у себя в селе. Большое, светлое помещение, оборудовано необходимым медицинским оборудованием. Слова благодарности звучали в адрес всех, кто приложил усилия для реализации этого проекта.

Новый ФАП станет не только медицинским учреждением, но и центром общения, где жители смогут делиться друг с другом заботами и радостями. Здоровье — это наша главная ценность, и открытие ФАПа — важный шаг на пути к его укреплению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.