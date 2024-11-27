Новое отоларингологическое оборудование появилось в больнице Дмитрова

Во взрослую поликлинику Дмитровской больницы продолжает поступать новое медицинское оборудование. Врачу-отоларингологу поступил новый лор-комбайн. Главной особенностью комбайна ST E600 является большая рабочая поверхность для врача. Все устройства во время приема пациента удобно расположены. Конструкция лор-установки состоит из двух блоков: рабочий блок и рабочее пространство. При установке два блока соединяются в одно устройство, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Установка предназначена для выполнения широкого спектра отоларингологических процедур: проведение осмотров, лечение с помощью жидких и масляных лекарственных препаратов, размещения инструментов и аппаратур.

Лор-комбайн существенно облегчает работу отоларинголога, так как все инструменты находятся под рукой, а рабочие процессы автоматизированы. Новое оборудование делает посещение врача максимально комфортным и для пациента, что важно для эффективного лечения.

«Важно оснащать наши медучреждения современным оборудованием. Это позволяет выводить качество оказания медицинской помощи. В этом году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева наши учреждения здравоохранения получили более 50 единиц нового медоборудования», — прокомментировал врип главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Оборудование поставлено в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». До конца года ожидается еще поставка двух рабочих мест для отоларинголога: в Яхромскую поликлинику и взрослую поликлинику в городе Дмитров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.