Новое отделение заработало в детском центре имени Рошаля в Подмосковье

В детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля заработало отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Это первое подобное отделение для детей в Подмосковье. В нем оказывается как плановая, так и экстренная медицинская помощь детям с пороком сердца, тромбами, стенозами, урологическими болезнями, сосудистыми заболеваними головного мозга и другими заболеваниями, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения оснащено двумя рентгеноперационными, самыми современными ангиографическими комплексами. Такое высокотехнологичное оборудование дает возможность проведения сложных внутрисосудистых операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями. Возможности КТ навигации и 3D визуализации позволяют врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски при проведении хирургического вмешательства», — сказала главный врач детского центра Татьяна Владимировна Шаповаленко.

Детский клинический центр — флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. В нем работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Ежегодно стационарную помощь здесь будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. пациентов амбулаторно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.