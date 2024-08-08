Новое офтальмологическое отделение заработало в больнице Подольска

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил новое офтальмологическое отделение на базе ОСП № 4 Подольской областной клинической больницы. Это первое отделение в Московской области с дневным стационаром. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Команду высококлассных специалистов возглавляет профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров. Врачи активно ведут прием пациентов. Приезжают жители разных округов Подмосковья, а также столицы. Мощности отделения позволяют оперировать до 30 человек в день.

Установлено новейшее оборудование, в том числе оптический биометр последнего поколения, офтальмологический А/B скан, лазерная система 810 нм для лечения тяжелых форм глаукомы. Передовые технологии позволяют пациентам после получения помощи и непродолжительного наблюдения в стационаре продолжать восстановление дома в привычных условиях.

«Можно с уверенностью сказать, что Подольск является одним из лидеров по темпам развития сферы здравоохранения. Радует, что смогли предоставить возможность людям получать и бесплатную офтальмологическую помощь. Продолжим совершенствовать техническую базу отделения, привлекать профессионалов, создавать комфортные условия как для пациентов, так и медицинских работников», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.