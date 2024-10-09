Новое оборудование поступило в центр соцобслуживания и реабилитации Воскресенска

Двухъярусные брусья для обучения ходьбе и многофункциональный электротерапевтический аппарат «Мустанг-физико-МЭЛТ» приобретены в центр при поддержке депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Екатерины Лобышевой. Парламентарий посетила центр, осмотрела оборудование и убедилась в его качестве, а также пообщалась с сотрудниками учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

«Это специализированное оборудование будет играть важную роль в оказании помощи детям при реабилитации. Это важный шаг, поддерживающий здоровье и благополучие наших самых маленьких граждан», — отметила Лобышева.

Ранее, в 2023 году, при поддержке Екатерины Лобышевой была закуплена мебель в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.