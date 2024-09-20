Новое оборудование поступило в Пушкинский перинатальный центр

В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных в перинатальном центре округа Пушкинский поступил новый наркозно-дыхательный аппарат LEONI. Оборудование стоимостью 8,2 млн рублей закуплено по программе «Здравоохранение Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Педиатрический аппарат ИВЛ LEONI PLUSl обеспечивает проведение длительной дыхательной поддержки у недоношенных и доношенных новорожденных. Основные преимущества — это встроенная высокочастотная вентиляция, инвазивная и не инвазивная вентиляция легких. Дыхательная поддержка производится через лицевую или носовую маски или дыхательную трубку», — рассказывает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Евгения Лоскутова.

В прошлом году арсенал отделения пополнился двумя аппаратами неинвазивной искусственной вентиляции легких FABIAN, они стали достойными и более современными преемниками аппаратам SLE, которые использовались в отделении ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.