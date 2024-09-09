Новое оборудование поступило в отделение реабилитации Солнечногорской больницы

Новым оборудованием оснастили кабинет медицинского психолога в отделении реабилитации Солнечногорской больницы. Современный комплекс применяется для психологической коррекции состояния пациентов после перенесенной черепно-мозговой травмы, стресса, нарушения мозгового кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сеанс психологической разгрузки можно проводить для 8 пациентов одновременно. Воспользоваться им могут также маломобильные и сидячие больные. Перед этим их оценивают по шкале тревоги и стресса и проводит работу психолог.

«При использовании оборудования происходит аудио и видео погружение в среду. Видеоряд переносит в природные ландшафты: горные массивы, бегущие реки, моря. Создавая эффект полного погружения, мы можем добиться состояния, в котором пациент забывает о насущных проблемах и происходит коррекция психологического состояния», — рассказал заведующий отделением реабилитации Солнечногорской больницы Андрей Патрунин.

Оборудование уже успели протестировать как врачи, так и пациенты. По их оценкам, аппарат показал высокую эффективность для нормализации психологического состояния.

Ранее в отделение реабилитации поступил медицинский комплекс российского производства «Ортез-1» и «умная перчатка» с программным обеспечением. Тренажеры предназначены для разработки кистей рук после инсультов, заболеваний нервной системы и травм.

«В этом году при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и регионального правительства в Солнечногорскую больницу и ее подразделения закупят более 100 единиц новейшей техники. Значительная часть уже поступила в медицинские учреждения и успешно используется врачами, медицинским персоналом в их ежедневной работе», — рассказала и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Оснащение новым оборудованием идет по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.