Новое оборудование поступило в офтальмологическое отделение Химок

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В Химках появилась новая медтехника для лечения зрения. В офтальмологическое отделение Химкинской клинической больницы поступило современное оборудование для проведения витрэктомии — сложной микрохирургической операции по удалению стекловидного тела глаза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевым элементом системы является витреотом — высокоточный инструмент, который позволяет удалять стекловидное тело глаза, а также извлекать кровяные сгустки и другие инородные тела из глазного яблока.

Яркое освещение операционного поля обеспечивает встроенный эндоосветитель, а аирригационная система поддерживает необходимый тонус глаза во время процедуры. Операции проводятся под контролем мощного хирургического микроскопа, который позволяет детально визуализировать внутренние структуры глаза.

«Это универсальное решение для витреоретинальной, катарактальной и комбинированной хирургии, которое позволяет выполнять широкий спектр вмешательств как на переднем, так и на заднем отрезке глаза, включая витрэктомию и факоэмульсификацию катаракты», — прокомментировал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Продолжительность витрэктомии варьируется от одного до трех часов. Направление на операцию выдает офтальмолог при соответствующих показаниях.

Аппараты для диагностики и лечения зрения поступили в подмосковные медучреждения благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.