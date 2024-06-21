Новое оборудование поступило в Мытищинскую больницу

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Артроскопическая стойка поможет врачам Мытищинской больницы проводить малоинвазивные операции на конечностях, облегчит труд врачей и уменьшит период реабилитации после хирургических вмешательств, передает пресс-служба администрации городского округа.

Артроскопическая стойка поможет врачам Мытищинской больницы проводить малоинвазивные операции на конечностях, облегчит труд врачей и уменьшит период реабилитации после вмешательств.

С использованием новой стойки успешно проведено уже пять операций.

Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.