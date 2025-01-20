Новое оборудование поступило в лабораторию больницы Раменского

С целью обеспечения профильных отделений больницы достоверными и своевременными результатами лабораторной диагностики, в клинико-диагностическую лабораторию Раменской больницы поступили три новых анализатора, сообщает пресс-служба администрации округа.

Бактериологическое отделение клинико-диагностической лаборатории оснастили двумя новыми аппаратами — анализатором культуры крови и микробиологическим анализатором. С помощью нового оборудования, специалисты могут быстро и точно определить возбудителя инфекционного заболевания, что позволит назначить пациенту наиболее эффективное лечение в каждом конкретном случае.

«В клинической медицине одной из самых сложных проблем является диагностика инфекционных заболеваний и их осложнений. В некоторых случаях лабораторные методы исследования играют ведущую, а порой и решающую роль в успехе борьбы с заболеванием. Благодаря новому оборудованию у нас есть возможность за минимальное время — от 3 часов — обнаружить микроорганизмы в лабораторных пробах крови пациента», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Раменской больницы Людмила Стаценко.

Кроме того, в клинико-диагностической лаборатории был установлен современный автоматический гематологический анализатор.

«Данное оборудование — единственное в России решение, позволяющее полностью автоматизировать общий анализ крови. В час аппарат способен проводить до 400 тестов включая микроскопию и исследование скорости оседания эритроцитов. Это позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, что безусловно важно для постановки диагноза и выбора тактики лечения. При этом работа настроена таким образом, что максимум внимания лабораторных специалистов будет направлено именно на сложные патологические случаи», — отметила Людмила Стаценко.

С помощью автоматического гематологического анализатора у врачей появится возможность не только выполнять общий клинический анализ крови, но и использовать специализированные диагностические возможности прибора: исследование скорости оседания эритроцитов, повышение точности подсчета клеток и дифференциация аномальных клеток, автоматизация подсчета лейкоцитарной формулы крови. Проведение полного слияния с лабораторной информационной системой дает возможность в кратчайшие сроки уведомлять лечащих врачей о готовности исследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.