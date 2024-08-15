Новое оборудование поступило в Каширскую больницу

Терапевтический корпус Каширской больницы пополнился новым передвижным рентгенологическим оборудованием. Теперь врачи могут проводить исследования прямо у постели больного, не перемещая его в рентгенологический кабинет.

Новое оборудование, полностью цифровое, обеспечивает мгновенную обработку изображений и передачу их в единую медицинскую базу, что упрощает и ускоряет доступ к результатам диагностики для всех специалистов больницы.

«Передвижной рентген-аппарат позволит нам значительно улучшить диагностику, не подвергая пациентов дополнительным рискам», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

Оборудование интегрировано в автоматизированную систему, где данные отображаются на специализированных мониторах. Это обеспечивает удобство и точность в работе медицинского персонала. Возможность моментальной передачи и анализа данных позволяет принимать обоснованные решения на основе объективной информации, без задержек и необходимости ожидания результатов.

Использование цифровых технологий в данном оборудовании устраняет необходимость в использовании плёнок, что также ускоряет процесс диагностики и снижает эксплуатационные затраты. Теперь врач может видеть результаты исследования сразу же после его завершения, что особенно важно в условиях интенсивной терапии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске.

Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.