Новое оборудование поступило в Истринскую клиническую больницу

Истринская клиническая больница продолжает обновлять материально-техническую базу. На днях ряд аппаратов для лечения и диагностики различных заболеваний получили в терапевтическом отделении № 2 в Дедовске. В перечне оборудования — дефибриллятор, спирометр и небулайзер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дефибриллятор нужен во время проведения реанимационных мероприятий для восстановления нормального ритма сердца. Применяют его в критических ситуациях.

Спирометр и небулайзер будут применять регулярно. Спирометр — аппарат функциональной диагностики, он необходим для определения лёгочных потоков, показателей функции внешнего дыхания. Небулайзер — аппарат для пациентов с легочной патологией, он нужен для того, чтобы доставлять препараты непосредственно в легкие и бронхи.

Аппараты уже находятся в отделении и готовы к применению. Первые пациенты уже прошли диагностику и приняли участие в процедурах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.