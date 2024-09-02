Новое оборудование для реабилитации военных закупили в центр «Ясенки»

В Центре реабилитации «Ясенки» установлено новое медицинское оборудование, которое значительно расширит возможности диагностики и реабилитации пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Современные медицинские технологии и оборудование помогут в диагностике состояния здоровья и реабилитации. В первую очередь, это аппарат для электропунктурной диагностики, медикаментозного тестирования и адаптивной биорезонансной терапии, а также электро-, магнито- и светотерапии по БАТ и БАС — компьютеризированный «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ». Этот аппарат позволит врачам более точно определять состояние здоровья пациентов и подбирать индивидуальные методы лечения.

Кроме того, в лечебных целях теперь будет использоваться аппарат «МИНИ ЭКСПЕРТ-Т», который также предназначен для электро-, магнито- и светотерапии. Его применение поможет улучшить результаты терапии и ускорить процесс восстановления пациентов.

Для тех, кто нуждается в улучшении работы легочной ткани и других органов и систем, а также для пациентов, перенесших операции с формированием рубцов, поступил аппарат MANTIS MR991. Он использует метод эндомассажа в сочетании с магнитным полем, что способствует восстановлению тканей и улучшению функционального состояния органов.

Специалисты центра «Ясенки» прошли обучение непосредственно на рабочем месте, что позволит им быстро освоить новую аппаратуру и успешно применять ее в практике. Это важный шаг к повышению качества медицинских услуг и улучшению здоровья пациентов. Новое оборудование станет важным инструментом в работе врачей и поможет им достигать лучших результатов в лечении и реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.