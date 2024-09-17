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Новое оборудование для лечения раненых бойцов появилось в центре «Ясенки»

В Подольске в реабилитационном центре для бойцов СВО «Ясенки» появилось новое оборудование для лечения бойцов, получивших ранение на СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компьютеризированный аппарат «Имедис-Эксперт» проводит биорезонансную диагностику и терапию, точно устанавливает первопричину заболевания и различные отклонения в здоровье.

«Мы получили замечательный аппарат, который расширяет возможности оказания помощи бойцам СВО. Помимо основных диагностических и лечебных функций, он оказывает биорезонансное воздействие, улучшая общее состояние», — пояснил врач-невролог Алексей Голюков.

Также специалисты центра успешно применяют для реабилитации наших бойцов новые технологии лечения опорно-двигательного аппарата и купирования болевых ощущений.

Здесь развернут центр проката технических средств реабилитации. Некоторых бойцов, восстанавливающих свое здоровье в «Ясенках», уже сопровождают их родные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.