Новое наркозное отделение открылось в стоматологии Люберец

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принял участие в открытии в Люберецкой стоматологической поликлинике нового отделения для лечения зубов под наркозом по адресу: ул. Юбилейная, д. 23, к. 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Операционная рассчитана на проведение до трех процедур в смену, штат укомплектован, закуплено все необходимое современное оборудование. Отделение такого типа — четвертое в Подмосковье, здесь смогут лечиться жители восточной части региона. Медпомощь в новом отделении будет оказываться взрослым и детям, а бесплатно по полису ОМС — малышам до трех лет. На лечение зубов под наркозом направит лечащий врач при наличии у пациента соответствующих показаний», — отметил Волков.

Он пояснил, сейчас в Московской области есть очередь на лечение детей до трех лет. Уже 10 детей из этой очереди приглашены на консультации в поликлинику, лечение будет проведено после сдачи анализов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.