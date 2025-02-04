Новое медоборудование поступит в Королевскую больницу в 2025 году

Королевская больница пополнится новым современным оборудованием. Так, в 2024 году в поликлинике микрорайона Первомайский принимать пациентов начал цифровой рентген-аппарат, в филиал «Юбилейный» поступили рентген-аппарат и маммограф, для операционного отделения больницы приобретена С-дуга. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в медучреждения региона ежегодно поступает новое оборудование. Губернатор отметил, что в этом году будет приобретено более четырех тысяч единиц медтехники.

«В этом году также ожидаем поступления новой медтехники, в том числе второго ангиографа для операционной сосудистого центра и цифрового рентген-аппарата в детскую поликлинику филиала Костинский, для его установки в поликлинике уже готовится специальное помещение», — отметил глава Королева Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.