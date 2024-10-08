Новое медоборудование поступило в женскую консультацию в Солнечногорске

Новые аппараты для проведения кардиотокографии (КТГ) поступили в женскую консультацию Солнечногорской больницы. Они позволяют произвести диагностику состояния плода по регистрации частоты сердцебиения плода и сокращений матки. Анализ данных дает объективное представление о состоянии ребенка. об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

КТГ проводят как во время беременности (обычно в третьем триместре), так и непрерывно в течение родов.

«КТГ абсолютно безопасна для мамы и ребенка. Это один из самых информативных и надежных способов диагностики состояния ребенка во время беременности. За основу берется частота сердечных сокращений плода в покое и бодрствовании. По сумме набранных баллов можно понять, развивается малыш нормально или есть проблемы, вовремя выявить патологии и назначить лечение», — рассказала заведующая Солнечногорской женской консультацией Ирина Нестеровская.

КТГ при беременности может проводиться несколько раз в течение 3-го триместра, даже если нет осложнений. При некоторых заболеваниях и осложнениях диагностика позволяет дополнительно контролировать состояние беременной женщины и малыша. Также кардиотокография помогает врачу принять решение о методе родоразрешения.

«В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева закупают более 100 единиц новейшей медицинской техники в Солнечногорскую больницу и ее подразделения. Значительная часть уже поступила в учреждения и успешно применяется врачами, медицинским персоналом в их ежедневной работе», — рассказала и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Оборудование приобретают по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.