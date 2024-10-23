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Новое медоборудование и инструменты поступили в медучреждения Мытищ

Современное медицинское оборудование — немаловажный фактор качественного лечения пациентов. В этом году в мытищинские медучреждения поступило большое количество новой техники и инструментов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Тяжелое медицинское оборудование закуплено более чем на 62 млн рублей по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». В том числе артроскопическая стойка», — отметила заместитель главы городского округа — начальник управления образования администрации городского округа Мытищи Ирина Ваврик.

Это комплект оборудования для проведения всех видов оперативных вмешательств на суставах через микроразрезы.

Также в поликлиники № 5 и 6 поступили четыре новых аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, закупленные в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по программе модернизации первичного звена.

Кроме того, три аппарата УЗИ пополнили арсенал больницы.

«Один портативный современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум класса и два экспертного уровня поступили в реанимационные отделения. Новая эндоскопическая стойка, поступившая к детским хирургам, станет отличным помощником для проведения малоинвазивных операций маленьким пациентам», — уточнила Ирина Ваврик.

Совсем недавно в приемном отделении хирургического корпуса заработал еще один рентген-кабинет.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию: 2 рентгеноаппарата — в поликлиниках № 6 и 7, 2 цифровых флюорографа — в поликлиниках № 3, 6 и 2 маммографа — в поликлиниках № 5, 6.

В июне начал работу современный мобильный комплекс. В нем есть все условия, чтобы пройти осмотр у специалистов, сделать ЭКГ, при необходимости вакцинироваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.