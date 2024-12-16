Новое медицинское оборудование поступило в Дубну

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Кабинет детского хирурга оснастили новыми хирургическими инструментами. Набор включает 39 предметов, состоящих из скальпеля, ножниц, игл, щипцов, зажимов, пинцетов и других позиций.

В работе специалисты применяют инструменты для проведения различных амбулаторных процедур, таких как удаление инородных тел, лечение ран, наложение швов и при выполнении других необходимых манипуляций.

В детских поликлиниках прием детей ведут опытные врачи-хирурги: Артем Сараев, Айяд Хуссин, Сеймур Агабеков. Они проводят осмотр, диагностику, определяют подходящий метод лечения хирургических заболеваний у детей.Консультируют родителей по различным состояниям ребенка. Также под руководством заведующего Андрея Рохманько работает отделение детской хирургии, где оперативное лечение проводят три хирурга.

«Педиатрическая служба 2-х детских поликлиник городской больницы укомплектована на 100%. Также ведут прием и детские узкопрофильные специалисты: неврологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды, кардиолог, пульмонолог, дерматолог, аллерголог и другие.

Работает Центр здоровья, где проходят школы здоровья, с участием психолога и логопеда, проводятся занятия лечебной физкультурой. Комплексная работа всех специалистов позволяет обеспечить всесторонний подход к профилактике, ранней диагностике и эффективного лечения детей, охватывающих все аспекты их здоровья», — отметила заведующая поликлиникой, педиатр Алена Леонова.

Напомним, что в скором времени у левобережной деткой поликлиники закончат работы по обустройству стоянки для автомобилей. Это сделает прилегающую территорию безопасной и комфортной для посещения родителей и детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.