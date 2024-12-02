Новое диагностическое оборудование поступило в МОЦОМД Люберец

Детская больница Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы получила новое оборудование в кабинет эндоскопии — видеоколоноскоп. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Оборудование приобретено в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг», направленной на повышение качества медицинской помощи.

Новое оборудование предназначено для осмотра внутренней поверхности толстого кишечника и выполнения диагностических и лечебных манипуляций под визуальным контролем, что позволяет на ранних этапах диагностировать злокачественные новообразования и другую патологию толстого кишечника.

«Особый повод для гордости — это обеспечение наших юных пациентов эндоскопическими методами диагностики. Два года назад для кабинета эндоскопии была приобретена новая система эндоскопической визуализации с двумя видеогастроскопами и бронхоскопом, а сегодня видеоколоноскоп. Новое оборудование значительно расширит возможности диагностики. Изображение, поступающее с камеры, транслируется на монитор в режиме реального времени, в увеличенном размере, в цветном изображении, что позволит заметить даже незначительные изменения в тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболевания», — отметила главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник.

Эндоскопические исследования в настоящее время достаточно востребованы как метод диагностики. Пациенты идут на обследование от врачей-педиатров, хирургов и от узких специалистов через Детский консультативно-диагностический центр МОЦОМД в рамках работы амбулаторного звена. Также исследования проводятся для пациентов, получающих лечение стационарно и экстренных больных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.