Новое диагностическое оборудование поступило в кабинеты лор-врача в Балашихе

Портативными приборами для оценки состояния барабанной перепонки — тимпанометрами — оснастили отоларингологические кабинеты поликлиник № 1, 2, 6, 14 больницы Балашихи. Тимпанометр помогает врачу понять причину снижения остроты слуха. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Барабанная перепонка, помимо звукопроводящей, выполняет защитную функцию, препятствуя попаданию в среднее ухо воды и инородных тел. Ее повреждение опасно развитием инфекционного осложнения. С тимпанометром я могу быстро оценить состояние барабанной перепонки, ее подвижность, определить наличие жидкости в полости среднего уха», — пояснила врач-отоларинголог поликлиники № 6 Альбина Чалая.

Исследование начинается с введения в наружный слуховой проход пациента зонда. С помощью звуковых колебаний зонд создает давление в ушной раковине. Несколько секунд — и результаты отображаются на экране в виде графика, который помогает врачу определить тактику лечения.

Балашихинская больница получила новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.