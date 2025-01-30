Новое диагностическое оборудование поставили в больницу Балашихи
Фото - © соц.сети главного врача Балашихинской больницы Натальи Алимовой
Теперь в кабинете лор-врача Балашихинской больницы есть портативные тимпанометры. Они помогут точнее оценить состояние барабанной перепонки, а также выявить причины снижения остроты слуха или развивающихся заболеваний уха, сообщает пресс-служба администрации округа.
Всего через несколько секунд результаты исследования видны на экране тимпанометра в виде графика. Это помогает врачу принять правильное решение о дальнейшем лечении.
«Это обновление значительно улучшит качество диагностики и лечения пациентов, что, несомненно, положительно скажется на здоровье жителей Балашихи», — прокомментировала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.
В состав ГБУЗ МО «Балашихинская больница» входят 3 стационара, 17 поликлиник, 2 амбулатории, наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. В 2024 году началось строительство большой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино. Идею строительства поддержал президент РФ Владимир Путин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.