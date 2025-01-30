Новое диагностическое оборудование поставили в больницу Балашихи

Теперь в кабинете лор-врача Балашихинской больницы есть портативные тимпанометры. Они помогут точнее оценить состояние барабанной перепонки, а также выявить причины снижения остроты слуха или развивающихся заболеваний уха, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего через несколько секунд результаты исследования видны на экране тимпанометра в виде графика. Это помогает врачу принять правильное решение о дальнейшем лечении.

«Это обновление значительно улучшит качество диагностики и лечения пациентов, что, несомненно, положительно скажется на здоровье жителей Балашихи», — прокомментировала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В состав ГБУЗ МО «Балашихинская больница» входят 3 стационара, 17 поликлиник, 2 амбулатории, наркодиспансер, кожно-венерологический и психоневрологический диспансер. В 2024 году началось строительство большой многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино. Идею строительства поддержал президент РФ Владимир Путин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.