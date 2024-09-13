Новгородские врачи провели сложнейшую операцию, спасая мозг пенсионерки

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В Новгороде провели уникальную операцию по восстановлению кровотока в мозге

Медики Новгородской областной больницы в экстренном порядке провели сложную операцию по спасению жизни пожилой пациентки с редкой сосудистой патологией мозга, сообщает «Бриф24» .

В приемный покой лечебного учреждения поступила пожилая жительница Великого Новгорода с нарушенным сознанием. Она не могли отвечать на вопросы и двигать конечностями. Врачи подозревали инсульт.

После обследования специалисты диагностировали у пенсионерки крайне редкое состояние — тромбоз сразу двух задних мозговых артерий. Было принято решение незамедлительно провести операцию по восстановлению кровотока.

С момента поступления пациентки в приемный покой и до начала операции прошло менее 40 минут. Стоит отметить, что столь непростое вмешательство по одновременному восстановлению кровотока в двух мозговых артериях в региональном сосудистом центре провели впервые.

Послеоперационный период протекал без осложнений, и состояние пациентки постепенно улучшалось. Вскоре у женщины нормализовалось сознание, восстановились движения в конечностях.

В настоящее время пожилая новгородка готовится к выписке и предстоящей реабилитации.