Новейший аппарат для цистоскопии поступил в отделение урологии больницы Балашихи

Новейший портативный аппарат для цистоскопии поступил в отделение урологии Балашихинской больницы. С его помощью специалисты могут проводить исследования мочевого пузыря практически в любых условиях, в том числе у тяжелобольных пациентов в отделении реанимации и на дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Портативная система эндоскопической визуализации представляет собой небольшой, весом около 6 кг, чемодан с ручкой. В него вмонтирован видеоосветитель, видеокамера и телевизор — именно из этих трех составляющих состоит полноценное стационарное оборудование, установленное в кабинете урологического отделения. К системе подсоединяют цистоскоп и проводят исследование.

«У нового аппарата высокое разрешение экрана и возможность увеличить изображение в 2 раза. Это позволяет получить объективную картину внутреннего содержания мочевого пузыря на наличие в нем образования, воспалительного процесса или камней. Кроме того, портативная система оснащена картой памяти, благодаря которой можно сохранить исследование и поделиться им с коллегами для обсуждения на консилиуме», — рассказал заведующий отделением урологии филиала № 2 Александр Любимов.

На новом оборудовании уже провели первые исследования.

Система эндоскопической визуализации закуплена по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.