Новейшие аппараты ЭКГ получили уже 34 больницы округа Красногорск

В медицинские учреждения Московской области продолжают закупать современное оборудование, в том числе для проведения электрокардиографии (ЭКГ). Новые аппараты ЭКГ поступили в 34 больницы региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря этому оборудованию повысится качество и доступность исследований сердечно-сосудистых заболеваний.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что с начала года в больницы региона поступило почти 150 аппаратов ЭКГ на сумму около 50 млн рублей.

Оборудование было закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

ЭКГ-исследование проводится по назначению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе.

Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.