Новая жизнь: врач рассказала о путях избавления от вредных привычек

Доктор медицинских наук, автор книги «Обман веществ», врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что для избавления в новом году от вредных привычек следует расписать план и спокойно ему следовать, сообщает kp.ru .

Она назвала следующие этапы: создание списка самых вредных привычек — от курения до сбитого режима, выбор самых опасных из них, осознание необходимых действий и календарь со списком задач.

«Вообще, если вы задумались о том, чтобы избавиться от вредных привычек, то вы уже сделали большой шаг! Осознать, понять, что вам мешает быть здоровым и счастливым — это главное», — отметила Павлова.

Отдельный вопрос — это избавление от лишнего веса, особенно после новогодних праздников. Этот процесс стоит начать с похода к врачу и элементарных анализов — биохимии и общего. Они необходимы, чтобы исключить возможные воспалительные процессы в организме, которым способствует лишняя жировая ткань, добавила доктор.